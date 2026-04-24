業務用UCCコーヒープロフェッシ...

UCCコーヒープロフェッショナル 大阪会場に860社強来場

業務用
「F.O.B.」の提案コーナー
「F.O.B.」の提案コーナー

　UCCコーヒープロフェッショナルは、恒例の業務用展示商談会「UCC Smile Festa2026」を3～4月にかけて全国4会場で開催した。

　大阪会場は4月7～8の両日、グランキューブ大阪で開催し、関西の飲食店を中心に得意先863社が来場した。顧客の店舗それぞれに合わせたコーヒーが小ロットから注文できるオリジナルブレンドコーヒーシステム「F.O.B.」などの提案コーナーが来場者の関心を集めていた。

　F.O.B.は、各店舗が独自のコーヒーの味を作れるシステム。会場では端末を用いて来場者が理想のブレンドを追求し、その場で試飲し味を確かめていた。

　具体的には、トレンドでは業態別、客層別。味では苦み、酸味、コーヒーの濃さ、さらにフードやスイーツに合わせた場合の提案など、11種類の厳選された豆からオリジナルのブレンドコーヒーが選定でき、その組み合わせは1600万通り以上となる。

　また注文は6㎏単位の小ロットで発注可能で、1㎏×6種でも、2種を3㎏ずつでも発注できるほかパッケージも組み合わせて小売りも可能だ。

　会場のそのほかでは、新商品のペットボトルコーヒー「UCC TOTONOU by BLACK無糖」の提案や、客単価増としてコーヒーとスイーツなどを組み合わせた提案のほか、業務用メーカーが新商品などを提案した。

カナエ モノマテリアルパッケージ

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。