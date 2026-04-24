飲料系酒類7種のグラスで新しい「プレ...

7種のグラスで新しい「プレモル」を おいしさの違い楽しんで サントリーがマイレージキャンペーン

酒類
グラス形状の違いで味わいの印象も変化
グラス形状の違いで味わいの印象も変化

　サントリーでは「ザ・プレミアム・モルツ」ブランド3種を昨年末から順次リニューアル。深いコク・心地よい余韻を向上させるとともに、金色を基調としてきたデザインを紺一色へと大胆に変更するなど、進化した中味・パッケージへと一新した。

　これに合わせて、ブランドとして6年ぶりとなるマイレージキャンペーンを3月23日から実施中だ。7種の「プレミアムグラス」と、注ぐときに使用するとクリーミーな泡が楽しめる新開発の「神泡リング」をレシート応募でプレゼントする。

　「プレモルはお店での上質な飲用体験を通じて缶を買っていただけるようなるお客様が多く、ご自宅でも6割の方がグラスに注いで飲んでいる。そこで『グラスに注ぐだけで至福の時間』をテーマに、おうちでも気軽にお店のような“神泡”を楽しんでいただきたいと考えた」。4月22日のメディア向け体験会で、同社ビール・RTD部の神里元氏が説明した。

　同じ酒でも、器の形状によって味わいやテクスチャーの感じ方は大きく変化する。それぞれ形状が異なるプレミアムグラス7種で、プレモルのおいしさを多面的に楽しんでもらおうとの趣向だ。

　飲み口のガラスを薄くしたことで繊細な味わいを感じられる「No.1」、内側に特殊な加工を施すことで泡もちを向上させた「No.5」、大人の気分で心地よい余韻を楽しめるステム付きグラスの「No.6」など、リニューアルで進化した中味をとことん味わう多彩なバリエーションを揃えた。

　プレモルの品質を体感できる旗艦店や、全国3工場での見学ツアーも展開中。これからも最高のビール体験を届ける。

カナエ モノマテリアルパッケージ

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