「フルーチェ×カルピス」 新たに「イチゴ」登場 ハウス食品

ハウス食品は「フルーチェ」と「カルピス」のコラボ製品として「フルーチェ×カルピス」〈イチゴ〉（150g、税別希望小売価格236円）＝写真＝を4月13日から夏季限定で発売している。

「フルーチェ」と「カルピス」のコラボ製品シリーズは、2023年に初登場して以来毎年夏季限定で発売され、累計350万個以上販売されている。今年は新たなコラボ製品として、牛乳と混ぜるだけで「カルピス」の甘ずっぱさとイチゴ果肉入りのフルーティーなおいしさを楽しめる夏にぴったりな「フルーチェ」を販売する。

同社は「フルーチェ」50周年の節目の年の発売になることから「フルーチェ」人気ナンバーワンフレーバーの「イチゴ」と組み合わせたコラボ製品の開発に挑戦した。

ハウス食品によると、「フルーチェ」の「イチゴ」は酸味とフルーティーな甘さの絶妙なバランスが魅力だが、「カルピス」の甘ずっぱさと掛け合わせると、どちらかの風味が消えてしまったり酸味が強くなりすぎたりと、味のバランス調整が大きな課題となり、風味開発は苦労の連続だったという。

アサヒ飲料と試作や検討を重ね、前回（23年4月新発売）の「ピーチ」の開発と比べ3倍以上の時間を費やし、2つのブランドの特徴を生かしながらも、酸味が強くなりすぎない、バランスの取れた味わいに仕上げた。

同社は凍らせて牛乳や炭酸水とまぜるだけでシャリっと食感を楽しめる「シャリーチェ」も夏季限定で展開。「シャリーチェ×カルピス」と「イチゴかき氷風」、「メロンかき氷風」の3品（180g、税別参考小売価格236円）を4月13日から発売している。

「フルーチェ」「シャリーチェ」では、家でおいしいデザートを楽しんでもらうため、今後も季節に合わせたフレーバーやアレンジレシピを提案する。

「フルーチェ×カルピス」〈イチゴ〉では、暑い夏にもさっぱりと楽しめるドリンクタイプのアレンジレシピを作成した。「カルピス」の日である七夕に合わせ、星の形にカットしたフルーツなどを添える提案にも取り組む。