山本山 新ブランド「YMY」始動 玉露×ウェルネス 玉川高島屋S.C.に旗艦店

山本山は3月27日、「玉露ウェルネス」をコンセプトとする新ブランド「YMY（ワイエムワイ）」を立ち上げ、公式ECでの商品販売を開始した。4月8日には旗艦店「YMY GYOKURO TEAROOM」を東京都世田谷区の玉川髙島屋S.C.の南館1階にオープンする。

3月27日の発表会で山本奈未社長は新ブランドの狙いを次のように語った。「山本山は創業から300年以上にわたり時代に合ったお茶の楽しみ方を提供してきた。1835年に六代目当主・山本嘉兵衛が発明した玉露は、テアニンとカフェインを豊富に含み、気持ちの抑制と高まりが体内で調和する。忙しい現代のセルフケアに開放したい」。

ブランドを象徴する商品として「玉露ハーブティー」を開発。櫻井焙茶研究所の櫻井真也代表が、玉露をベースに3～4種のハーブをブレンドした。

「HAJIMARU -AWAKE-」「TOTONOU -BALANCE」など5品で、「動き出したいとき」「浄化したいとき」など気分にあわせた飲用を提案する。各7袋入、税込2376円。90度のお湯で抽出するティーバッグにすることで、高級茶と捉えられがちな玉露の敷居を下げた。

発表会には俳優の高梨臨さんも登壇。「SUSUMU」を試飲し「ハーブと玉露、両方の良さが楽しめる」と感想を述べた。

「～TEAROOM」は「玉露ハーブティー」の試飲カウンターを備え、季節の食材と山本山の海苔を用いたおにぎりや、スイーツも提供する。