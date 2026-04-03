たいまつ食品 次期社長に田辺専務

包装餅や米飯製品を展開する、たいまつ食品（新潟県）の次期社長に、現専務取締役の田辺大介氏が決まった。6月1日付で就任予定。現社長の樋口元剛氏は代表取締役会長に就任する。経営体制の新たな充実・強化を図るとともに、一層の社業発展を目指すためとしている。

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田辺氏は98年にたいまつ食品入社。取締役、常務取締役を経て24年6月から専務取締役営業本部長。52歳。