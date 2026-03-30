ハチ食品「自慢のパスタ」拡充 洋食店コラボで新提案も

ハチ食品は2026年春夏新商品を3月2日から発売した。パスタソースでは厳選した素材とこだわりの製法で仕上げた「自慢のパスタ」シリーズの展開を強化。人気洋食店とコラボレーションした「レストランHACHIのナポリタンソース」も投入した。フリーズドライ商品では3品をリニューアルした。

「自慢のパスタ」シリーズは「ちょっと贅沢なこだわりパスタソース」をコンセプトとするパスタソース。25年秋に発売した第一弾の3品に続く第二弾として「あさりの旨みとシャルドネワイン薫るボンゴレビアンコ」「北海道産生クリームと発酵バターのたらこクリーム」「香ばしにんにくとイタリア産完熟トマトのアラビアータ」の3品を新発売した。

第一弾と同様、長年培ってきた開発技術を生かし、お店のような本格的な味わいを家庭で手軽に楽しめるパスタソースに仕上げた。外食チェーンで人気のメニューや春夏シーズンに好まれるさっぱりとした風味、冷製パスタにも合う味わいを意識してラインアップを広げ、幅広い世代に親しまれる構成とした。税込み希望小売価格270円。

同社は今回、宮城県で6店舗を展開する人気洋食店「レストランHACHI」（運営・オールスパイス）とのコラボレーション企画として同店監修で「HACHI（ハチ）が届ける、しあわせの一皿」をコンセプトとする「レストランHACHIのナポリタンソース」を新発売した。

「HACHI×HACHI」コラボにより、ケチャップだけに頼らない爽やかな酸味を特徴とした特別なナポリタンソースをレトルトで再現。家庭でも人気店の味を気軽に楽しめる「しあわせの一皿」を届ける。オープン価格。

フリーズドライ商品では「お湯を注ぐだけで、いつでもどこでも至福の一杯」をコンセプトとする「一杯の贅沢」シリーズの展開を強化。「海鮮チゲスープ」「黒豚担々スープ」を進化させ、「蟹とかき卵の濃厚チゲスープ」「九州産黒豚の濃旨担々スープ」を発売。「海鮮チゲのおこげスープ」をリニューアルした「蟹とかき卵の濃厚チゲおこげスープ」を投入した。オープン価格。