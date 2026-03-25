業務用ヤグチ春季見本市 特性×用途を比較提案 前回超える1400人超来場
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ヤグチ春季見本市 特性×用途を比較提案 前回超える1400人超来場

業務用
ヤグチ春季見本市 特性×用途を比較提案 前回超える1400人超来場

　ヤグチは3月11日、東京流通センターで第116回「2026ヤグチ春季見本市」を開催した。出展メーカーは204社（常温115、冷凍65、酒類・ノンフード・特販・米16社、DX関連8社）。業務用販売店やユーザーなど前回を上回る1470人が来場した。

　春季見本市のテーマは「特性×用途で比較！現場のニーズをつなぐマッチング提案」。「コスパ（品質と価格）」「タイパ（簡便・時短）」「ヘルパ（健康・栄養・安心）」「スペパ（省スペース／軽量）」の4P商品を軸に、ユーザーの課題解決に役立つ提案に力を入れた。

　メーンテーマコーナー「特性×用途～五感で比較するフードUX～」では、味の素、カゴメ、キユーピー、ケンコーマヨネーズ、ハインツ日本、平和食品工業の6社が自社の重点商品を比較試食で提案。実際の商品を五感で味わい、ユーザーの業態や用途に応じて最適な商品を選定できる企画として好評だった。

　なお、来場者投票による新商品コンテスト、リード獲得コンテストの結果は次の通り。4Pフード別のサンプル依頼数上位も初公表した。

〈新商品コンテスト〉①キユーピー「具沢山ソース レモンタルタル」（チルド）②味の素冷凍食品「フリーカットケーキ福岡県産あまおうのムース」（冷凍）③エスビー食品「のせるトムヤムソース」④森永乳業「EXアサイーミックス」（冷凍）⑤キッコーマン食品「おろしりんご ぶどうブレンド」⑥シマダヤ「温冷対応 流水解凍生パスタ1.7㎜ミニダブル」⑦Mizkan「業務用フルーティスりんご酢ざくろ」⑧ハインツ日本「1㎏ポレンタ」（冷凍）⑨キッコーマンソイフーズ「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」⑩ケンコーマヨネーズ「玉ねぎとトマトのホットサルサ」（チルド）

〈リード獲得コンテスト〉①キユーピー②Umios③プレコデリカ④ケンコーマヨネーズ⑤日本健薬⑥上野忠⑦タカキベーカリー⑧宝酒造⑨花王プロフェッショナル・サービス⑩リトルベリーズ

〈4Pフード別サンプル依頼数上位〉[コスパ]①花王プロフェッショナル・サービス「クイックマスター床用クリーナー4.5ℓ」②上野忠「桜舞うジュレUC」③上野忠「北海道千歳ブルーベリージュレ」[タイパ] ①花王プロフェッショナル・サービス「クイックマスター床用クリーナー4.5ℓ」②宝酒造「炭火焼き上手1ℓペット」③ケンコーマヨネーズ「八角香る台湾風ソース」[ヘルパ]①ケンコーマヨネーズ「玉ねぎとトマトのホットサラダ」②上野忠「北海道大豆きな粉ホイップ（豆乳入り）」③宝酒造「松竹梅白壁蔵 澪スパークリング清酒300㎖」[スペパ]①上野忠「桜舞うジュレUC」②上野忠「北海道千歳ブルーベリージュレUC」③上野忠「ナガノパープルジュレUC」

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