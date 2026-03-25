ハチ食品 全国3都市でサンプリング 知名度向上も視野に

ハチ食品は、「レストランHACHIのナポリタンソース」の発売を記念し、3月17日の大阪会場を皮切りに、26日東京、30日仙台の3都市で同商品のサンプリングイベントを開催する。

17日の大阪会場で来場者に直接商品を手渡した高橋慎一社長は「ハチ食品は地元大阪でもまだ知名度が低い。まずは地元大阪の方々に当社を知っていただきたい」と抱負を語った。

同商品を監修した仙台の洋食店「レストランHACHI」と同社は、共通の「HACHI」の名をきっかけにコラボレーション企画を昨年11月から展開してきた。

今回のコラボ商品発売もその一環で、2013年開催の「カゴメ ナポリタンスタジアム」で日本一となったレストランHACHIのナポリタンの味わいを、ハチ食品がレトルトパスタソースとして再現し、3月2日から全国発売している。

また、同商品をきっかけに、東北では地元有力スーパーへの初めての定番導入につながるなど、新規開拓も進んでいる。

大阪会場のサンプリングは、JR大阪駅の大阪ステーションシティ旅立ちの広場でガラガラ抽選会を実施。抽選会への参加は、X等のSNSで同社アカウントをフォローすること。配布個数は3000個で、うち抽選会で当たりを出した100人は同社の26年春夏新商品全品セットがもらえることもあり、会場は行列ができるほどの盛況を得た。

今後は、東京会場は渋谷マークシティで商品5000個の配布を予定。仙台会場は仙台駅Date VISIONイベントスペースで2000個の配布を予定している。