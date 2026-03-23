果実のおいしさ全部入り “食感を楽しむ”サワー ノンアルと横断の新シリーズ アサヒビール

開栓するとレモンスライスが浮き上がる仕掛けで話題を呼んだ、アサヒビールの缶チューハイ「未来のレモンサワー」。発売から2年を迎える今年、この独自価値をカテゴリーの垣根を超えて広げる。

果実の食感を生かした新シリーズ「まるごと食感サワー」として、チューハイとノンアルの3品を限定発売。いずれも本物の果肉が入った新感覚RTDだ。

「『未来のレモンサワー』に入っているレモンスライスは、かじりながら飲んだり、途中でつぶして最後に食べたりと、さまざまに楽しまれている。食感が楽しめるRTDに、非常に多くのお客様が興味を示していることも分かった。カテゴリーをまたいで共通の価値を持つ商品に可能性があると考えた」（常務執行役員マーケティング本部長 古澤毅氏＝写真㊨）。

「未来のレモンサワー 濃いめ」（4月28日から期間限定）は、アルコール5％の既存2品に対して7％と高めに設定。レモンの味わいや香り、甘味のバランスを最適化して飲みごたえある味わいに。「未来のノンアル レモンサワー」（5月12日から数量限定）は、味わいや香りを五感で楽しめるノンアルコールカクテルテイスト飲料。いずれも上面が全開するフルオープン缶を採用し、開けるとレモンスライスが浮き上がる。

さらに「アサヒ贅沢搾りデラックス数量限定りんご＆黄桃果肉入り」（同26日から北海道・東北・九州限定）は、桃フレーバーのサワーにリンゴと黄桃の果肉入り。グラスに注ぐと、ごろごろと入った果実が視覚的にも楽しめる。

果肉の形を保ったまま均一に封入する技術上のハードルが高く、3年半かけて開発した自信作。エリア限定販売でユーザーの反応を確認しながら、年内の全国発売も視野に入れる。

新シリーズでは“食感が楽しめる驚き”を通じて、高揚感や五感で味わう体験を提供。継続的に新商品を投入しながら市場定着を進め、30年には500億円規模の売上を目指す考えだ。