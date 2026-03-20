加工食品菓子カバヤ食品「タフグミ」ブランドコミュニケーションを刷新　川尻蓮(JO1)さん起用して「噛むほどウマい、この弾力。」訴求
カナエ モノマテリアルパッケージ

カバヤ食品「タフグミ」ブランドコミュニケーションを刷新　川尻蓮(JO1)さん起用して「噛むほどウマい、この弾力。」訴求

菓子
新ブランドコピーは「噛むほどウマい、この弾力。」
新ブランドコピーは「噛むほどウマい、この弾力。」

　カバヤ食品はグミブランド「TOUGH GUMMY（タフグミ）」のブランドコミュニケーションを刷新した。

　「タフグミ」が持つ独自の価値であるやみつきになるおいしさををより分かりやすく直感的に伝えるため、新ブランドコピー「噛むほどウマい、この弾力。」を掲げた。

　これに伴いパッケージデザインの刷新をはじめとする各種のコミュニケーション施策を2月17日から順次展開している。

　グミ市場が拡大を続ける中、食感や味わいのほか「集中したい時」などの訴求軸が近しい商品が増えたことがコミュニケーション刷新の背景。

　「生活者にとって各メーカーの製品特長の違いが瞬時に伝わりにくい環境になっている。当社は改めて『タフグミ』が支持されている理由を見つめ直した結果、ブランドの核となる価値は他とは一線を画す『ウマさ』にあると再定義した」（カバヤ食品）とコメントする。

　パッケージデザインは、ブランドらしさを象徴する黒を基調にゴールドのロゴを際立たせたデザインは踏襲しつつ、店頭での視認性と独自価値の伝わりやすさを高めるため、ロゴは見やすさ・読みやすさ・認知しやすさの向上を目的に書体変更とカタカナ表記を大きくした。

川尻蓮(JO1)
川尻蓮(JO1)

　新ブランドサイトを立ち上げ、グローバルボーイズグループ・川尻蓮(JO1) さんを「タフグミ」ブランドパートナーに起用した。
　「川尻蓮さんは日頃から『タフグミ』を好んで喫食されており、 その実体験を通じて『タフグミ』の圧倒的な『ウマさ』を説得力をもって伝えられる存在として、グミファンからノンユーザーの方々まで魅力を幅広く届けるべく今回の起用に至った」という。

　商品ラインナップも拡充する。

　2月17日に期間限定商品として「タフグミ グレフルフィーバー」を発売開始したほか、3月31日には新たな顧客接点を創出すべく一部コンビニで先行発売していた「タフグミ mini ソーダ&マスカットデュオ」を全国のスーパーやドラッグストアなどでも発売する。
　「タフグミ mini ソーダ&マスカットデュオ」は女性など口が小さい・顎の力が弱い人でも食べやすいように小粒サイズのグミに仕立てられている。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。