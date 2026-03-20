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ハチ食品 新しい価値届ける商品に力 ブランドストーリーや納得感を重視

缶詰・瓶詰・レトルト食品
高橋慎一社長
高橋慎一社長

　ハチ食品は、今後の方針として、生活者の価値観が多様化するなか、ブランドストーリー重視や満足・納得重視の価値観に対応し、情緒的価値を提供できる商品の展開に力を注ぐ。高橋慎一社長が2月18日に都内で開いた2026年春夏向け新商品発表会で明らかにした。

　商品戦略について、高橋社長は、価格（コスパ）と価値（バリュー）を両輪としながら「今回の新商品もそうだが、お客様に新しい価値をお届けする新商品を増やしている」と語った。

　現在のラインアップについて、機能的価値を提供する商品、特に実用・価格重視、コスパ重視の価値観へ対応する商品が多いとしたうえで、ブランドストーリー重視や満足・納得重視の価値観へ対応する商品を増やす考えを示した。

　その一例として、宮城県で6店舗を展開する人気洋食店「レストランHACHI」とのコラボレーションで同店監修による「レストランHACHIのナポリタンソース」を3月2日に発売することを紹介した。

　同社長は新商品発表会で同社の近況も報告した。2025年度（26年3月期）売上高は24年度の183億円を上回る195億円で着地する見込み。レトルト品群は前年比横ばいの91億円を見込む。カレーが前年を下回るが、パスタソースが前年を上回る見込みだ。

　パスタソースでは年間3000万食規模に成長した「たっぷりパスタソース」シリーズが引き続き順調に推移する。「購買個数No.1」ブランドの地位を獲得しており、商品パッケージに「購買個数No.1」マークを印刷。2月からナンバーワンプロモーションを開始した。

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