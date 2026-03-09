業務用エスビー食品 業務用セレクトカレー 上質な味わいを手軽に
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エスビー食品 業務用セレクトカレー 上質な味わいを手軽に

業務用
エスビー食品 業務用セレクトカレー 上質な味わいを手軽に

　エスビー食品は業務用のセレクトブランドから上質な味わいのレトルトカレー「セレクトカレー」8品を3月2日から新発売した。

　具入りタイプの「欧風ビーフカレー」（180g、3㎏）とソースタイプの「欧風カレーソース」（3㎏）、具入りタイプの「欧風ビーフカレーミルポワ仕立て」（180g、3㎏）とソースタイプの「欧風カレーソースミルポワ仕立て」（3㎏）、具入りタイプの「欧風キーマカレー」（150g、900g）を投入する。調理オペレーションの効率化と価値あるメニューの提供をサポートする。

　「セレクトカレー」は、フランス産発酵バターと生クリームのコクとまろやかさに、じっくり炒めたオニオンと厳選した肉の深い旨みを加えた上質な味わいが特徴。レトルトタイプのため、短時間でスパイスとハーブが調和した長時間煮込んだようなコク深い欧風カレーを提供できる。

　「欧風ビーフカレー」「欧風カレーソース」は、オールスパイスやカルダモンの華やかな香りに、濃厚でまろやかな発酵バターの風味が引き立つ味わいに仕上げた。キャラメリゼした砂糖とビネガーを合わせたガストリックソースを隠し味に加えることで、味わいに華やかさと深みを持たせた。「欧風ビーフカレー」には、香辛料で下味をつけて煮込んだ牛肉を使用する。

　「欧風ビーフカレーミルポワ仕立て」「欧風カレーソースミルポワ仕立て」はチャツネやリンゴの自然な甘みに、シナモンとクローブの芳醇な香りを重ね、まろやかで奥深い味わいに仕上げた。香味野菜をじっくり炒めたミルポワを合わせることで、カレー全体に野菜の豊かな旨みを加えた。「欧風ビーフカレーミルポワ仕立て」には、香辛料で下味をつけて煮込んだ牛肉、欧州カレーと相性の良いマッシュルームを使用する。

　「欧風キーマカレー」は、香味野菜をじっくりと炒めたミルポワに、完熟トマトの旨みとフルーツの甘みを合わせた欧風ベースのキーマカレー。ホワイトペッパーのマイルドな香りと辛みで全体の味のバランスを整えた。牛、豚、鶏の3種類のひき肉を使用し、肉の旨みと食感をしっかりと味わえるようにした。

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