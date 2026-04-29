飲料嗜好飲料家庭用コーヒー アイス飲用...

家庭用コーヒー アイス飲用に照準 長期化する夏と若年層の支持拡大で

嗜好飲料
アイス飲用商品の一例。UCC上島珈琲の「水淹れアイスコーヒー」
アイス飲用商品の一例。UCC上島珈琲の「水淹れアイスコーヒー」

　レギュラーコーヒーやインスタントコーヒーなどドライの家庭用コーヒーでアイス飲用に照準を合わせた訴求や新商品が顕著となっている。

　夏の長期化と若年層がアイスコーヒーを好む傾向にあることを受けた動きとみられる。

　アイス飲用向けに作られているリキッドコーヒーや希釈飲料に加えて、近年はホット飲用イメージの強いレギュラーコーヒーや、インスタントコーヒーからのアプローチが強まっている。

　レギュラーコーヒーで作るアイスコーヒーは、急冷式と浸漬式に大別され、浸漬式を“水淹れ”と称してバッグタイプのアイスコーヒーに軸足を置くのはUCC上島珈琲。

　「Cold Brew コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」と「おいしいカフェインレスコーヒー コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」の2品を新発売し、既存品「Cold Brew シングルオリジン コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」のパッケージに磨きをかけた。

　看板商品の「ゴールドスペシャル コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」は、その他一部の「水淹れアイスコーヒー」とともに、今年から個包装にJANコードをあしらい、バラ売りニーズにも対応していく。

　パーソナルニーズを取り込むべく昨年新発売した「職人の珈琲 コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」は中身とパッケージを刷新し、「GOLD SPECIAL PREMIUM」からは急冷式の新商品を発売した。

　急冷式では、片岡物産が「モンカフェ」で、春から夏にかけてアイス飲用専用の「アイスコーヒーブレンド」を展開して夏場のアイスコーヒー需要の獲得を目指している。

　キーコーヒーは、深掘りコーヒーは一般的にホット飲用にとどまらずアイス飲用にも適している傾向に着目して、既存品の「KEY DOORS＋ スペシャルブレンド深煎り」にアイスコーヒーの飲用シーン（急冷式）を想起させるパッケージを数量限定で採用。ホットでもアイスでも楽しめることを訴求して生活者との接点を拡大していく。

　浸漬式では「KEY DOORS＋ 香味まろやか水出し珈琲」を引き続き強化の構え。

　小川珈琲も浸漬式と急冷式でアプローチ。「京都 小川珈琲 炭焼珈琲」シリーズでコーヒーバッグタイプの「炭焼珈琲 水出しアイスコーヒー」とレギュラーコーヒー粉の「炭焼珈琲 アイスコーヒー」を期間限定で新発売して高まるアイスコーヒー需要に対応する。

　味の素AGFは、「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒー200g・「ブレンディ」インスタントコーヒー袋70g・「ブレンディ」スティックブラックを対象に、夏場に向けてパッケージ正面にアイスコーヒーシズルなどをあしらう。

　アイス飲用でインスタントコーヒー市場を賑わすのはネスレ日本。昨年発売した「ネスカフェ アイスブレンド」が好評を博し、引き続き強化していくとみられる。

（3月4日付本紙に「家庭用嗜好品特集」）

カナエ モノマテリアルパッケージ

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。