浜乙女「悪魔めし」を再活性 天かす増量“やみつき進化”

浜乙女は、混ぜ込みタイプのふりかけ商品「混ぜ込み 悪魔めし」（20g、希望小売価格税抜140円）の再活性化を図る。同商品は19年8月の発売以降、累計出荷数1000万個（19年8月～25年12月）超の販売を記録するが、発売7周年を機にこの2月中旬からリニューアル。健康志向の裏で加速する「背徳グルメ」需要に応えて、やみつき度をさらに進化させる。

今回のリニューアルのポイントは、▽オリジナル天かす「やみつき玉」の増量▽「こってり×さっぱり」の組み合わせの進化▽パッケージの刷新――の3点。

悪魔めしオリジナル天かす「やみつき玉」は、米粉をブレンドし、香ばしい風味とサクサク食感に仕上げたもの。程よい塩味がご飯の甘みを引き立てる同商品のメーン具材だが、これを従来比約17％増量した。

天かすを増量することにより、こってり味を爽やかにする「青じそ」や、磯の香りが食欲をそそる「青のり」、甘めの出汁仕立ての「天つゆ（顆粒）」の風味、配合バランスも一から見直しを実施。こってり感とさっぱり感が両立した、やみつきの味わいに仕上げている。

パッケージは、悪魔化したおにぎりキャラが賑やかに飛び交う、発売当初のデザインに近づけ、「やみつき進化‼」を訴求。環境にも配慮し、袋の横幅をスリム化。包装資材を従来比約8％軽減した。