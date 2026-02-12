5 C
具入りおにぎりの素 香り特化のふりかけも 丸美屋食品

ふりかけ
「ふりかけ屋さんの簡単！おにぎりの具」

　丸美屋食品工業は2026年春夏の新商品・リニューアル商品を順次発売している。ふりかけ・お茶漬けでは、新ブランド「ふりかけ屋さんの簡単！おにぎりの具」「香りを楽しむふりかけ」を投入。「混ぜ込みわかめ」「ソフトふりかけ」「のっけるふりかけ」「家族のお茶漬け」の展開も強化する。

　簡単・手軽に使えるドライタイプの具入りおにぎりの素「ふりかけ屋さんの簡単！おにぎりの具」を2月5日から投入し、「鮭」「梅」「たらこ」の3品（14g、税抜き希望小売価格120円）を発売した。

　温かいごはんにのせて握るだけで素材感を楽しめる具入りおにぎりが楽しめることが特徴。ドライタイプの具材はごはんに包まれることで水分を吸収し、ふっくらとした具材になる。チャック付きのため、ごはんの量に合わせて具材の量を調整可能。おにぎり1個当たりごはん80gの場合、1袋で7個を作れる。

「香りを楽しむふりかけ」

　香りに特徴を持たせた直詰タイプの「香りを楽しむふりかけ」を2月5日から投入。「スモークサーモン風」「牛トリュフ甘辛醤油味」の2フレーバー（ニューパック18g、同130円、大袋38g、同255円）を発売する。

　「スモークサーモン風」は鮭のうま味と風味に燻製の香りが調和したスモークサーモンのような味わいが楽しめる。スモークサーモンの香りを付与したオイルを製造工程の最後に回しかける「香り後がけ製法」を採用した。

　「牛トリュフ甘辛醤油味」は甘辛い醤油で味付けした牛肉のうま味とトリュフの芳醇な香りが楽しめる。トリュフフレーバーオイルを乳化・乾燥させて直径数ミクロン程度の小さな粒に閉じ込める「香り閉じ込め製法」を採用した。

　「混ぜ込みわかめ」は特別感を楽しめる期間限定品「鯛めし風」「うな牛」（29g、税抜き希望小売価格220円）を1月16日から投入し、通年品「とうもろこし しょうゆ風味」（29g、同140円）を2月5日から発売。「ソフトふりかけ」は「さけ大葉」（28g、同130円）を2月5日から「のっけるふりかけ」は「とりそぼろ」（90g、同250円）を2月19日から投入する。

　発売20周年を迎えた「家族のお茶漬け」の展開も強化する。新商品「家族の鮭めんたい茶漬け」（28g、同140円）を2月5日から発売。全品のパッケージを2月中にリニューアルする。食数の表示を大きくして使いやすさやコスパの良さを伝える。

