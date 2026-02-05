丸美屋食品 各カテゴリーで新提案 春夏新商品48品

丸美屋食品工業は2026年春夏新商品として各カテゴリーから計48品を投入する。ふりかけで具入りおにぎりの素を新発売し、茶漬けで発売20周年を迎える「家族のお茶漬け」の展開を強化する。期間限定品を発売し、発売55周年を迎える「麻婆豆腐の素」や「釜めしの素」の提案にも注力。即食商品、キャラクター商品の拡大も図る。

ふりかけでは「ふりかけ屋さんの簡単！おにぎりの具」3品を投入し、チャック付きドライタイプの具入りおにぎりの素を提案する。香りに特化した「香りを楽しむふりかけ」2品も投入し、鮮度感と選ぶ楽しさを創出する。茶漬けでは新商品の投入と既存商品のパッケージリニューアルを通じて「家族のお茶漬け」の需要のさらなる獲得を目指す。

麻婆豆腐の素では発売55周年限定品として「粗挽き肉たっぷり麻婆豆腐の素」「黄金の麻婆豆腐の素」などを投入する。さらに「麻婆春雨」に「辛口」を、「旨い！中華2回分」に「スタミナ炒めの素」を追加。手に取りやすい価格の「チャーハンの素」3品も発売する。

釜めしの素では通年品の「減塩とり五目釜めしの素」、さらに期間限定品として「牛肉と山菜釜めしの素」を含む4品を投入。「炊き込みめし」に「とうもろこしの素」を追加する。

即食では「カップ de ごはん いざ米る」に「豚骨醤油ごはん」「台湾まぜめし」を、セット米飯の「ごはん付き」にツインパウチ（ダブルソース仕立て）の「ミラノ風ドリア」を、「レンジDELI」に「ガーリック＆トマト煮込みハンバーグ」を追加する。

麺用ソースでは「つけうま！氷点下そうめんつゆ」2品を投入。キャラクターでは新規キャラクターの「たまごっち」2品（ふりかけミニパック、カレー）を、新規カテゴリーでツインパウチの「オムライスの素」2品（ちいかわ、ポケモン）を新発売する。

石﨑圭二取締役マーケティング本部本部長は1月22日に都内で開いた新商品説明会で、26年について「27年は創業100周年になる。その意味で重要な年になると位置付けている」「前半から売上基盤を固め、27期連続増収を達成し、100周年を迎える。橋頭堡（きょうとうほ）の年になるように取り組んでいる」と語った。

マーケティング本部について「積極的に商品開発を進めている。春夏新商品として、昨年は39品を上市したが、今年は48品を投入する」と強調。「今年は『麻婆豆腐の素』が発売55周年、『家族のお茶漬け』が発売20周年を迎える。アニバーサリー企画でも盛り上げていきたい」と述べた。