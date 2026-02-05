12.6 C
Tokyo
11.6 C
Osaka
2026 / 02 / 05 木曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品缶詰・瓶詰・レトルト食品丸美屋食品 各カテゴリーで新提案 春夏新商品48品

丸美屋食品 各カテゴリーで新提案 春夏新商品48品

缶詰・瓶詰・レトルト食品
春夏の新商品
春夏の新商品

　丸美屋食品工業は2026年春夏新商品として各カテゴリーから計48品を投入する。ふりかけで具入りおにぎりの素を新発売し、茶漬けで発売20周年を迎える「家族のお茶漬け」の展開を強化する。期間限定品を発売し、発売55周年を迎える「麻婆豆腐の素」や「釜めしの素」の提案にも注力。即食商品、キャラクター商品の拡大も図る。

　ふりかけでは「ふりかけ屋さんの簡単！おにぎりの具」3品を投入し、チャック付きドライタイプの具入りおにぎりの素を提案する。香りに特化した「香りを楽しむふりかけ」2品も投入し、鮮度感と選ぶ楽しさを創出する。茶漬けでは新商品の投入と既存商品のパッケージリニューアルを通じて「家族のお茶漬け」の需要のさらなる獲得を目指す。

　麻婆豆腐の素では発売55周年限定品として「粗挽き肉たっぷり麻婆豆腐の素」「黄金の麻婆豆腐の素」などを投入する。さらに「麻婆春雨」に「辛口」を、「旨い！中華2回分」に「スタミナ炒めの素」を追加。手に取りやすい価格の「チャーハンの素」3品も発売する。

　釜めしの素では通年品の「減塩とり五目釜めしの素」、さらに期間限定品として「牛肉と山菜釜めしの素」を含む4品を投入。「炊き込みめし」に「とうもろこしの素」を追加する。

　即食では「カップ de ごはん いざ米る」に「豚骨醤油ごはん」「台湾まぜめし」を、セット米飯の「ごはん付き」にツインパウチ（ダブルソース仕立て）の「ミラノ風ドリア」を、「レンジDELI」に「ガーリック＆トマト煮込みハンバーグ」を追加する。

　麺用ソースでは「つけうま！氷点下そうめんつゆ」2品を投入。キャラクターでは新規キャラクターの「たまごっち」2品（ふりかけミニパック、カレー）を、新規カテゴリーでツインパウチの「オムライスの素」2品（ちいかわ、ポケモン）を新発売する。

石﨑圭二本部長
石﨑圭二本部長

　石﨑圭二取締役マーケティング本部本部長は1月22日に都内で開いた新商品説明会で、26年について「27年は創業100周年になる。その意味で重要な年になると位置付けている」「前半から売上基盤を固め、27期連続増収を達成し、100周年を迎える。橋頭堡（きょうとうほ）の年になるように取り組んでいる」と語った。

　マーケティング本部について「積極的に商品開発を進めている。春夏新商品として、昨年は39品を上市したが、今年は48品を投入する」と強調。「今年は『麻婆豆腐の素』が発売55周年、『家族のお茶漬け』が発売20周年を迎える。アニバーサリー企画でも盛り上げていきたい」と述べた。

関連記事

インタビュー特集

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ