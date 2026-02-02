・旭食品 フードランド2026 地域メーカー初出展が増加 トレンド予測し提案

・オーケー野江店オープン 大阪市内初の出店 惣菜の焼魚を強化

・あべのキューズモール 開業15周年で14店が開店

・オークワ 百貨店内に惣菜専門店

・平和堂 認知症サポートで表彰

