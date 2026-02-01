8.3 C
Tokyo
7 C
Osaka
2026 / 02 / 02 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子節分売場の活性化へ　でん六から「サポーターマメドル鬼」登場　「マメドル鬼」好評受け

節分売場の活性化へ　でん六から「サポーターマメドル鬼」登場　「マメドル鬼」好評受け

菓子
「サポーターマメドル鬼」のミニお面付き「でんちゃん福ます」©フジオプロ2026
「サポーターマメドル鬼」のミニお面付き「でんちゃん福ます」©フジオプロ2026

　豆菓子メーカーのでん六は今年、2月3日の節分に向けて、昨年好評を博した「マメドル鬼（おに）」に磨きをかけた「サポーターマメドル鬼（おに）」を2026年・節分キャラクターに採用して売場の盛り上げを図っている。

　昨年の「マメドル鬼」は、推し活ブームやアイドルグループの活躍といった世相を受けて女性をイメージしたもので、女性イメージのデザインは1972年から続く節分キャラクターの歴史の中で2回目となる。

　「マメドル鬼」リリース後、SNSでは「かわいらしい」などの声が多数寄せられたほか「マメドル鬼」のファンアート（二次創作物）が次々とアップされ話題化に成功。販売も計画を達成した。

TVCM「熱狂スタジアムライブ」篇©フジオプロ2026
TVCM「熱狂スタジアムライブ」篇©フジオプロ2026

　好評を受け、今年も「マメドル鬼」を継続起用しつつ、国際試合で一層の盛り上がりが見込まれるサッカーで日本の元気を応援すべく、サッカーをイメージしたカチューシャを装着させるなどしてパワーアップさせた。

　節分キャラクターは毎年、複数の素案の中から、本社・工場・各営業所の社員約500人によるアンケートで選ばれ、フジオ・プロダクション協力のもと生み出される。

　今回の選考について「昨年、デジタル広告への出稿量を増やしたところ、YouTubeでのCM再生回数が上昇し、フジオ・プロダクションさまにもお喜びいただけたことから、社内から継続起用の声が多く上がった」（でん六）と振り返る。

　1月4日から2月3日の午前中にかけて、「サポーターマメドル鬼」を起用したTVCM「熱狂スタジアムライブ」篇を全国放映している。

　同CMには、4年連続でアーティスト・May‘nさんとサウンドプロデューサー・JUVENILEさんの節分ソングを採用した。

　TVCMに加え、デジタル広告も昨年以上に出稿量に厚みを持たせて展開している。

パッケージに磨きをかけた「マメまきするのだ！アソート」©フジオプロ2026
パッケージに磨きをかけた「マメまきするのだ！アソート」©フジオプロ2026

　「サポーターマメドル鬼」の鬼面は商品とともに店頭で入手できる。

　同社は、店頭で鬼面を入手できなかった消費者に向けて公式サイトで対応。公式サイトでは「サポーターマメドル鬼」の鬼面や塗り絵用お面（モノクロ）がダウンロードできるようになっている。

　主力商品は小袋包装の「小袋福豆」（98g）や「福々まめ」など。

　「サポーターマメドル鬼」のミニお面付き「でんちゃん福ます」は、木桝に焼き印を入れたデザインへと刷新し、パッケージに人気漫画「天才バカボン」をあしらった「マメまきするのだ！アソート」もパッケージに磨きをかけた。

関連記事

インタビュー特集

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ