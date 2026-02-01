8.3 C
Tokyo
7 C
Osaka
2026 / 02 / 02 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子ヨーカ堂のバレンタイン売場に脚光　1店舗あたりの売上高が右肩上がり　各店舗で異なる品揃えや生活者の声取り入れた選定が奏功

ヨーカ堂のバレンタイン売場に脚光　1店舗あたりの売上高が右肩上がり　各店舗で異なる品揃えや生活者の声取り入れた選定が奏功

菓子
今年のコンセプトはチョコレートの美術館「ミュゼ・デュ・ショコラ」。左から荒幡淳グロサリー部銘店・食品ギフト担当マーチャンダイザ―、銘店・ギフト部統括の岩田邦彦マネジャー
今年のコンセプトはチョコレートの美術館「ミュゼ・デュ・ショコラ」。左から荒幡淳グロサリー部銘店・食品ギフト担当マーチャンダイザ―、銘店・ギフト部統括の岩田邦彦マネジャー

　イトーヨーカ堂が1月9日からイトーヨーカードー・ヨークフーズ・ヨークマートなど180店舗で順次展開しているバレンタイン売場に注目が集まりそうだ。

　1店舗あたりのバレンタイン商品の売上が近年、右肩上がりであるためだ。

　1月16日、イトーヨーカドーアリオ葛西店（東京都江戸川区）で発表会に臨んだイトーヨーカ堂の荒幡淳グロサリー部銘店・食品ギフト担当マーチャンダイザ―は「20年からのトレンドをみると1店舗あたりの売上が伸び続けている。昨年は20年に対して140％程度増えた」と振り返る。

　売上拡大の原動力は、各店舗で異なる品揃えにある。

　「なぜ伸ばせているかというと、個店の品揃えを採用しているため。大変なのだが、180店舗それぞれで異なる品揃えを実現している。我々の方（本部）から110ブランド・1100アイテムを提示し、各店が最適な品揃えを採用していただいていることが好調につながっている」と説明する。

　アイテムは、同社開発チームが手掛けるオリジナル商品とNB商品に大別される。

　このうち膨大な品数に及ぶNB商品の中から本部が選定する際には、商品選定会を開催してバイヤーの主観を排除し生活者の意見を取り入れている。

　「選定会は毎年実施し、昨年から本格的に調査会社さまとタッグを組み、場所を借りて、近隣の大学生や住民の方々をお招きして、メーカーさまも興味があると思われる生活者のリアルなお声を加味したラインアップで各店に提案している」と語る。

　本部が選定したラインアップの中から店舗が選ぶことで現場の熱量も高まるという。

　「本部がいくら『売って下さい』といっても現場が動かなければ売上につながらない。自ら選んだ商品であれば『売ろう』という気持ちになっていただける。本部・販売・販促が合致してアイテム数もどんどん増えていった」と述べる。

　今年は「ココロときめく季節。」をテーマに掲げ、プレミアム商品や値頃感のある商品など二極化対応やミントチョコレートなど新価値提案など行い前年比10％増の既存店売上高を目指す。

　目指す単価と品揃えは、量販店（GMS）以上で百貨店未満のポジション。

　「有名シェフや有名パティシエの商品は百貨店さま特有のものであり、値段が全く違うことから我々が販売しても売れないと思うが、チョコレートの値上げの影響で今までの購入ランクを下げるという調査結果もあり、百貨店さまよりも我々のほうが買いやすい商品もある」との見方を示す。

ブランドごとに専用の袋を用意している
ブランドごとに専用の袋を用意している

　「どこで買ったか分からないようにする」といった特別感を打ち出すため、ブランドごとに専用の袋を用意している点もポイントに挙げる。

　今年のバレンタインデーは土曜日であることから、贈答需要が平日と比べて限定される反面、「贈るという需要はほぼ皆無」とし自家需要に勝算を見込む。

　「店舗の古参の方にも『もう今は時代が変わっている』『贈るのではなく自分のために買われる』と伝えている。20年頃からご自身が楽しめることをコンセプトとし、今年は15日までをチャンスと捉えている」と力を込める。

　なお、イトーヨーカドーアリオ葛西店には今回、約30ブランドを取り揃える。

関連記事

インタビュー特集

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ