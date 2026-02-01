8.3 C
Tokyo
7 C
Osaka
2026 / 02 / 02 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

飲料嗜好飲料推しで1本800円の缶飲料が絶好調　サントリーのオリジナルラベルサービスに大発展の可能性

推しで1本800円の缶飲料が絶好調　サントリーのオリジナルラベルサービスに大発展の可能性

嗜好飲料
「TAG LIVE！ LABEL」
「TAG LIVE！ LABEL」

　推しのスポーツ選手などをデザインした1本800円の缶飲料が絶好調――。

　物価高騰と節約志向の高まりでペットボトルや缶の清涼飲料水の販売数量が足踏み状態にある中、市場平均価格よりも格段に高い飲料が飛ぶように売れるビジネスを展開しているのがサントリー食品インターナショナル（SBF)。

　同社は、新規事業の1つとして2023年4月から「TAG LIVE！ LABEL」と称するオリジナルラベルサービスを展開。スポーツ観戦の場やイベント会場で好評を博して導入を拡大している。

　同サービスの2025年売上規模は前年比約3倍の見通しとなっている。

　同サービスは、専用のラベルシステムを用いることで、導入先の企業様が保有するコンテンツやその場で撮影した写真を飲料ラベルとして出力することができ、その日、その場所だけの特別な1本をファンに向けて販売することを可能にする特許取得済みのサービスである。

内貴八郎取締役専務執行役員SBFジャパン社長
内貴八郎取締役専務執行役員SBFジャパン社長

　2025年12月22日、取材に応じたSBFの内貴八郎取締役専務執行役員SBFジャパン社長は「コンテンツによっても差があるが、上手くニーズと合致すると通常の飲料よりも高い価格であっても大きな反響をいただき、設置先さまの集客にもつながる」と胸を張る。

　導入先の企業にとって通常のグッズは多品種・小ロットでの発注が難しく、在庫リスクを抱えるという課題がある。

　この課題に対し、同サービスでは缶とラベルを分けることで多品種小ロット生産や生産リードタイムの短縮化を実現。短期間のイベントでの展開や大小さまざまのコンテンツとの取り組みができるようになっている。

　購入者に対しては、体験価値としてイベント会場で飲用を促し、飲用後にラベルをきれいに剝がして保管・コレクションできるといった価値提供も可能となる。

　実際、購入者がSNSを通じてオリジナルラベルの飲料や開催のイベント、あるいは設置先の情報を拡散するといった副次的な効果もみられるという。

　推し活の心理に着目した飲料高付加価値化の取り組みとして、さらなる導入拡大を図っていく。
　「大発展の可能性があり、将来、我々にとって収益性のあるビジネスだと大いに期待している」と力を込める。

関連記事

インタビュー特集

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ