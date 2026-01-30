7.6 C
2026 / 01 / 30 金曜日
加工食品即席麺・即席食品「うまかっちゃん」に久留米風とんこつ 開発者は地元出身 試作100回以上の自信作

「うまかっちゃん」に久留米風とんこつ 開発者は地元出身 試作100回以上の自信作

即席麺・即席食品
「うまかっちゃん」〈久留米風とんこつ〉
「うまかっちゃん」〈久留米風とんこつ〉

　ハウス食品は2月2日から「うまかっちゃん」〈久留米風とんこつ〉を九州・沖縄地区と山口県のSMなどで数量限定（約100万食を予定、なくなり次第終了）発売する。

　「うまかっちゃん」は1979年9月12日の発売から40年以上愛され、販売累計食数約42億食（同社調べ：2025年12月末時点）の九州袋ラーメンシェアNo.1（出典：KSP-SP　2025年1～12月の九州エリアSMを対象）を誇る同社の看板商品となっている。

ハウス食パーソナル食品事業部長の伊藤賢治氏㊧、久留米・ラーメン会会長の吉野亮氏
ハウス食パーソナル食品事業部長の伊藤賢治氏㊧、久留米・ラーメン会会長の吉野亮氏

　今回の新商品は「九州を明るく盛り上げたい」との想いでハウス食品が2021年にスタートした「買い手よし」「売り手よし」「社会よし」の三方よしを目指す「九州を元気にするプロジェクト」の一環として2027年に誕生90周年を迎える久留米ラーメンを盛り上げていきたいとの思いから商品化された。

　商品開発では久留米市出身のハウス食品開発研究所の塚原優作氏が計16杯の久留米ラーメンを食べ歩いて味わいづくりに挑み、着想から1年以上をかけて100回以上の試作を重ねて商品化した。

開発を手がけた塚原優作氏
開発を手がけた塚原優作氏

　強いとんこつ風味を再現すべく、既存のうまかっちゃんの粉末パウダーを改良して通常の2倍の「豚の調味料パウダー」を使用。新たに開発した本商品専用のオイルは他にはないポークの香りと味の濃厚さを具現化した。

　さらに粉末スープとオイルのバランスを調整し、濃厚さとなめらかさを出すことでスープの泡立ちを作り上げることに成功している。

　なお、商品パッケージの久留米風とんこつの商品名の背景には濃厚なスープが入っているどんぶりを、正面は注ぎ足してつくったような色の濃い泡立つスープが入った久留米ラーメンをそれぞれ表現している。

