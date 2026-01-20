6.8 C
Tokyo
5.9 C
Osaka
2026 / 01 / 20 火曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品ふりかけ三島食品 新製品はひじきの「ひでき」 シリーズ10品目

三島食品 新製品はひじきの「ひでき」 シリーズ10品目

ふりかけ
三島食品 新製品はひじきの「ひでき」 シリーズ10品目

　三島食品は新製品「ひでき」を発売した。看板商品の「ゆかり」をはじめとする、人の名前のようなシリーズも今回が10品目。

　「ひでき」はひじきを原料に、醤油や昆布エキスで味付けした混ぜご飯の素。ご飯のほか、白和えやパスタ、玉子焼きなどに調味料としても使える。末貞操社長はひじきを素材にした理由について、「海藻のブームが続き、わかめや海苔も人気だ。乾燥のひじきはあるが、いつでも使える味付けのひじきはなく、ニーズは強いと考えた」と話す。パッケージに注目すると、「ひでき」の「で」の文字に工夫がみられる。

　同社の名前シリーズは、「ゆかり」「かおり」「あかり」の〝ふりかけ3姉妹〟が、SNSで話題を集めたのをきっかけに広がった。その後、広島菜を使った「ひろし」がヒット商品となり、「鮭ひろし」「だしひろし」といった派生商品も登場。一昨年に投入したわさびふりかけの「しげき」は、「焼鳥などのおつまみとの相性がよく、練わさびとは違う使い方が支持されている」（末貞社長）と購買層を広げた。

　シリーズに新製品が加わるごとに、既存商品と一緒に売場で大陳する店舗が増え、シリーズの活性化につながっている。末貞社長は「今回の新商品も当社の他の商品と同様、素材として料理に使いやすい。こうした点を訴求し広げたい」と意気込む。12g入り、希望小売価格130円（税抜）。

関連記事

インタビュー特集

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ