トーホー 自社焙煎コーヒーのアンテナショップ 神戸に出店

トーホーは12月15日、直営のコーヒーショップ「toho coffee shop神戸元町」を神戸市中央区元町の神戸元町商店街にオープンした。

同社の直営店は初めてではないが12年3月の閉店以来の出店で、同社は出店について「あくまでもコーヒーの焙煎メーカーであることを認知いただくアンテナショップとしての位置付け」とし、今後の出店についても現時点で計画はない。

同神戸元町店では、六甲アイランドコーヒー工場（神戸市東灘区）で焙煎したコーヒー豆の中から、厳選した「フェアトレード有機コーヒー」や「スペシャルティコーヒー」を直送し、提供する。

その抽出方法は、ペーパードリップのほか、ネルドリップ、サイフォンから好みに合わせて選べる他、エスプレッソメニューには、外食産業向けに完全受注生産で取り扱っているエスプレッソ豆「aria」を使用。同豆のコーヒーショップ業態での提供は「希少なので、ぜひご賞味ください」（同社）としている。

また、同社PB「EAST BEE」商品を使用したサンドなどのフードメニュー、ケーキ、アイスクリームなどのデザートメニューも取り揃えている。

営業時間は午前9時～午後7時。定休日は水曜日。座席数は34席（1階12席、2階22席）で、営業面積は13.6坪（1階5.8坪、2階7.8坪）。