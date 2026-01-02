2026新年特集号〈第3集〉

【1月2日付】

◇2026年業界天気予報 カテゴリー・業種ごとに担当記者が予測 今年の空模様は

中元・歳暮／量販／焼酎甲類／本格焼酎／ビール／外食／コンビニ／ワイン／発泡酒／ウイスキー／RTD・缶チューハイ／清酒／百貨店／牛乳／乳酸菌飲料／家庭用塩／チーズ／コーヒー／麦茶／清涼飲料水／業務用塩／ヨーグルト／紅茶／ココア／昆布茶／茶（リーフ）／海苔／ジャム／つゆ／醤油／砂糖／トマトケチャップ／マヨネーズ／鍋つゆ／ぽん酢／食酢／風味調味料／ドレッシング／ごま／パスタソース／オリーブオイル／家庭用油／みそ／ウスターソース類／すき焼のたれ／削り節／業務用油／香辛料／みりん／焼肉のたれ／冷凍麺／家庭用冷凍食品／チルド麺／即席カップ麺／スープ／カレールウ／業務用冷凍食品／乾麺／即席袋麺／即席みそ汁／シチュールウ／レトルトカレー／蒸し豆／中食・惣菜／豆腐／納豆／パン粉／パスタ／小麦粉／佃煮／豆乳／米粉／米／プレミックス／はちみつ／ツナ缶／アーモンド／野菜果実ミックスジュース／野菜飲料／野菜缶／水産缶／くるみ／ナッツ／トマトジュース／果実缶／パイン缶／介護食品／健康食品／漬物／ベビーフード／高野豆腐／マカデミア／落花生／キムチ／炊き込みご飯の素／乾椎茸／かんぴょう／レーズン／鶏卵／お茶漬けの素／米菓／ふりかけ／食品機械／ハム／チョコレート／包装餅／菓子／包装機械／ソーセージ／アイスクリーム／鏡餅／パックごはん

◇2026新春 年頭に思う

ハウス食品グループ本社 浦上博史氏／雪印メグミルク 佐藤雅俊氏／ヱスビー食品 池村和也氏／日本ハム 井川伸久氏／カルビー 江原信氏／Mizkan 吉永智征氏／高砂香料工業 桝村聡氏／丸大食品 佐藤勇二氏／明治 八尾文二郎氏／三栄源エフ・エフ・アイ 清水康弘氏／不二製油 大森達司氏／カゴメ 奥谷晴信氏／ライフコーポレーション 岩崎高治氏

