「ボンカレーゴールド」価格改定　235円→255円　2026年3月1日納品分から　大塚食品

大塚食品は12月22日、「ボンカレーゴールド」6品を2026年3月1日納品分から価格改定することを明らかにした。

原材料や包材価格などの高騰を受けた措置。

価格改定幅は5品ともに税別希望小売価格が235円から255円へと20円引き上げられる。

対象となる「ボンカレーゴールド」6品は「甘口」「中辛」「辛口」「大辛」「芳醇デミカレー 至福の甘口」「うま辛にんにく 辛口」。