プレミアム缶詰「S＆W」ブランド 26年春に向け上質なパインアップル缶を新提案 ジェー・ガーバー商会

　海外大手食品メーカーの商品を輸入販売するジェー・ガーバー商会は、プレミアム缶詰ブランド「S＆W」で2026年春にパインアップル缶詰の販売を始める。なかでも「同　DELUXE GOLD（デラックスゴールド）」は生鮮向けに開発された甘みが強い品種「MD2」（ゴールデンパイン）を使用。果肉とともにストレート果汁の贅沢な味わいを堪能できる。手代木和人社長は「砂糖液を使っていないので健康を気にする方にも向く。フルーツ缶詰の市場を盛り上げ新たな需要を創出したい」と期待を寄せる。

　南半球最大の缶詰工場ランゲバーグフーズ社（南アフリカ）の総代理店である同社は、業務用フルーツ缶詰市場で国内トップシェア。米国生まれの「S＆W」ブランドについては、25年6月から日本における販売代理店として加工食品全般（生鮮品、冷凍品を除く）を取り扱う。「同　ブラックビーンズ」「同　チリビーンズ」などの豆類は外食チェーン店や加工食品のメニューで幅広く採用されている。

　新商品のパインアップル缶詰は、「S＆W」ブランドを保有する「Del Monte Philippines（デルモンテ・フィリピン社）」の協力を得て、日本で新たなラインアップに加えることを決めた。

　前出の「同　デラックスゴールド　パインアップル　果汁づけ缶詰」の原料は、フィリピン・ミンダナオ島北部の肥沃な自社農園で大切に育てられた黄金色のMD2品種を使用。平均糖度14度と甘みが強く、柔らかな繊維質が特長。砂糖液は使わず、ストレート果汁を使用しているため、パインの果肉と同時にジュースも楽しめる。

　定番の果実缶詰「パインアップル　シラップづけ」も同時発売。自社農園で育ったパインアップルのみを使用しており、デザートはもちろん、ゼリーやヨーグルトのトッピングにも最適。「スライス3号缶（輪切り10枚）」、「スライス果実3号缶（輪切り8枚）」、「チビット1号缶」の3規格。家庭用、業務用のニーズにあわせて広く展開する。

　26年夏に向け、「S＆W」ブランドではデルモンテ・フィリピン社から缶入りパインアップルジュースを輸入販売する計画だ。さらにフィリピン発祥の「Halo―Halo　Mix（ハロハロ）」。ナタデココ、バナナ、ジャックフルーツ、赤エンドウ豆などが入り、かき氷やアイスと合わせるのがおすすめ。ハロハロは現地で“ごちゃ混ぜ”を意味し、夏場のスイーツに欠かせないという。日本でも小さなブームとなっており、在日フィリピン人や若年層らの需要を見込む。

　「缶詰だけでなく幅広い売り場で『S＆W』ブランドの露出を広げたい。昨年10月からはSNSを活用し、S＆W缶詰を使ったレシピを毎月投稿。新しいファンの開拓にも力を入れている」（手代木社長）。

