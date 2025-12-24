6.5 C
体験型レトルト商品「おいしいの見つけ方」 ピエトロが福岡空港の店舗で先行発売　

体験型レトルト商品「おいしいの見つけ方」 ピエトロが福岡空港の店舗で先行発売　

缶詰・瓶詰・レトルト食品
ピエトロの小木直樹FMP推進室長㊧とANAあきんど福岡支店の谷山章副支店長
ピエトロの小木直樹FMP推進室長㊧とANAあきんど福岡支店の谷山章副支店長

　ピエトロは12月10日、ANA FESTA 福岡空港店（国内ロビー店、7番ゲート店、8番ゲート店の3店舗）で、体験型レトルト商品「おいしいの見つけ方」の第1弾「博多明太子のクリームパスタソース」「福岡県朝倉市のさらさらごんぼのポタージュ」2アイテムを先行発売している。

　「おいしいの見つけ方」は、食べる人が自分の感性と向き合い、おいしさを受け止める心の準備をする“体験型レトルト”という新たな食事体験を提案。湯煎の“待つ時間”に「自分のおいしい」を膨らませる大切な準備時間として捉え直す商品として訴求している。

「博多明太子のクリームパスタソース」と「福岡県朝倉市のさらさらごんぼのポタージュ」
「博多明太子のクリームパスタソース」と「福岡県朝倉市のさらさらごんぼのポタージュ」

　商品パッケージは文芸書などで使われるB6判をもとにデザインした本型仕様で、箱を開くと「おいしいの見つけ方」と題した短編エッセイが現れ、表紙には印象的なイラストを使用。食べ方を限定せずに購入者それぞれに向けて「その人なりのおいしいを見つけてほしい」というメッセージを託している。

　「当社では食べることへの価値を見いだし、食べるまでのプロセスや時間にもおいしいが宿っていると考えている。そこを深掘りして湯煎という何気ない時間にも特別な“おいしい”を再現できないかというコンセプトを着想し商品化まで時間をかけて上市した商品。また地元の食材とのコラボレーションとして福岡の代表食材である『博多明太子』と朝倉市の名産『さらさらごんぼ』を商品に使用している。各レトルト商品を入口に地域の食材への興味を高めていきたい」（ピエトロ）と今回の販売に意欲をのぞかせている。

