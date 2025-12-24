・全日本コーヒー商工組合連合会が創立60周年記念式典開催 コーヒー検定事業の強化と次の柱づくりへ

・サウナ・湯上りに「C1000」 若年女性のサウナ人気にアプローチ

・キリンビバレッジ スリランカの復興支援へ 100万円拠出

・キーコーヒー 上期業績は増収増益 人流増加への対応などが奏功

・カゴメ トマトジュース 4期連続記録更新へ 「野菜生活100」30周年で家族に浸透

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。