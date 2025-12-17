9.9 C
Tokyo
8.8 C
Osaka
2025 / 12 / 17 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

農水畜産業食肉名古屋南部市場で「肉牛枝肉共励会」 優秀5頭を表彰

名古屋南部市場で「肉牛枝肉共励会」 優秀5頭を表彰

食肉
消費拡大へ期待を語る成田英樹会長
消費拡大へ期待を語る成田英樹会長

　名古屋市中央卸売市場南部市場で12月8日、南部市場出荷団体協議会主催による「令和7年度 第2回肉牛枝肉共励会」が開催された。今回は愛知、岐阜、富山、長野、宮崎、鹿児島の6県から計140頭が出品。厳正な審査の結果、愛知県知事賞、名古屋市長賞など入賞牛5点が選ばれた。

　冒頭あいさつで同協議会・成田英樹会長（名古屋食肉市場社長）は今年を振り返り、「日本全国で記録的な猛暑となり、牛の肥育にも深刻な影響があったことと思う。生産コストの高騰も含め、生産者の皆さまは大変苦労された年であったろう。またこの1年は、コメ価格の高騰に代表される物価上昇により消費者の生活防衛意識の高まりから、高価格帯の牛肉、特に和牛についてはなかなか手が出ない状況が続いた」と、肉牛生産を取り巻く厳しい環境を慮った。

名古屋市長賞を受賞した桑原英実氏㊨
名古屋市長賞を受賞した桑原英実氏㊨

　続けて大阪・関西万博が成功裏に幕を閉じたことに触れ「来年はこの地域でアジア競技大会が開催され、国内外から多くの方が当地を訪れることが見込まれる。万博の良い流れがこの東海地方にも及ぶことを期待する。そうした機会に、皆さまが丹精を込めて生産したおいしい牛肉を多くの方々に召し上がっていただくよう、私どもも関係各所との情報収集に努め生産者の皆さまのお役に立てるよう業務に取り組んでいく」と語った。

　審査講評では、日本食肉格付協会・和仁達朗名古屋事業所所長が「和牛、交雑種とも全国平均を大きく上回る素晴らしい成績」と称賛。午後から行われたセリでは、名古屋市長賞を獲得した桑原英実氏出品の肉牛が3502円の最高値をつけた。

関連記事

インタビュー特集

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ