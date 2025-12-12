8.2 C
Tokyo
7.4 C
Osaka
2025 / 12 / 12 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

トップニュース漬物市場2026 市場ニーズどう満たす？ 原料確保の制約重く 余力乏しく

漬物市場2026 市場ニーズどう満たす？ 原料確保の制約重く 余力乏しく

トップニュース
漬物市場2026 市場ニーズどう満たす？ 原料確保の制約重く 余力乏しく

　2026年漬物市場は、消費者の価値観が一層多様化する一方、原料確保や供給体制の制約が重く、需要と供給のギャップが拡大する一年となりそうだ。

　物価高が長引くなか、食品市場では「即食×本格」「手軽×おいしさ×健康感」といった複合的価値観が主流化している。漬物業界がこれに対応するには、小容量対応や用途提案など、これまで以上に細やかな商品開発と柔軟な供給体制が求められるだろう。しかし、市場側が多様な価値を求めているにもかかわらず、現実の供給環境はその方向性に逆行しつつある。

　原料逼迫と物流難の長期化を背景に、メーカーでは製造効率の優先度が高まり、チェーン再編で仕入れ先の集約が進む小売側も“作れる・運べる会社”に依存せざるを得ない状況だ。その結果、メーカーでは小ロットやPB・留め型など採算の取りにくい案件に加え、新商品のテストロットや多品種展開にも慎重姿勢が強まっている。小売側でもSKUの集約が進み、回転の鈍い商品は棚落ちしやすい環境になってきており、市場全体で品揃えの“選択と集中”が加速している。

　消費者が多様な価値を求めているにもかかわらず、棚は“売れる商品だけが並ぶ”構成へと傾いていき、品揃えの画一化が進む懸念が大きい。複合的価値を満たすにはバリエーションや用途拡大が欠かせないが、供給現場はむしろ逆方向に進んでいる。こうした需要と供給の“ズレ”は2026年の売場構成に確実な影響を及ぼしていくだろう。

　一方、供給力を持つメーカーは今、資金力や組織的な余力を背景に、川上への取り組みを加速させている。肥料や栽培技術の見直しによる反収改善、省力化技術の導入、さらには企業自らが産地収穫を担うモデルの構築など、原料生産の安定化に向けた投資が進んでいる。

　こうした川上への踏み込みは、供給計画をコントロールしやすくするだけでなく、結果として供給力の底上げにもつながる。限られた原料と製造能力の中で、供給力はもはや単なる生産量の多寡ではなく、川上から売場までを一体で最適化できる力へと姿を変えつつある。2026年は“投資できる企業がさらに供給力を高める”構造がより鮮明になり、企業間の差が一段と開く一年となりそうだ。

関連記事

インタビュー特集

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ