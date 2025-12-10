13.7 C
Tokyo
13.9 C
Osaka
2025 / 12 / 10 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

飲料嗜好飲料「鎌倉焙煎珈琲かまくらブレンド」フェアトレード・ジャパンアワード優秀賞受賞 国分首都圏 三本珈琲

「鎌倉焙煎珈琲かまくらブレンド」フェアトレード・ジャパンアワード優秀賞受賞 国分首都圏 三本珈琲

嗜好飲料
鎌倉焙煎珈琲かまくらブレンド
鎌倉焙煎珈琲かまくらブレンド

　国分首都圏・三本珈琲・鎌倉エシカルラボ・鎌倉市の4団体による「鎌倉焙煎珈琲フェアトレードかまくらブレンド」の取り組みが、「第2回フェアトレード・ジャパン アワード」ソーシャルムーブメント部門で優秀賞を受賞した。

　「フェアトレード・ジャパン アワード」は特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパンが主催、日本国内におけるフェアトレードの推進活動において優れた功績のあった企業・団体を表彰するもの。

　国分首都圏では、三本珈琲が製造する「鎌倉焙煎珈琲フェアトレードかまくらブレンド」の拡販にあたり、市民団体の鎌倉エシカルラボ、鎌倉市と連携し、地域と共創したエシカル消費の推進に取り組んできた。

第2回フェアトレード・ジャパン アワード表彰式
第2回フェアトレード・ジャパン アワード表彰式

　今回の受賞は、25年3月に日本で7番目のフェアトレード認定都市となった鎌倉市において、市民・企業・行政が連携し、地域を巻き込んだ商品開発や啓発活動、緑地保全への寄付など、社会的インパクトの強いソーシャルムーブメントの取り組みが評価された。

　「鎌倉焙煎珈琲フェアトレードかまくらブレンド」は、鎌倉に自社工場を構える老舗ロースターの三本珈琲が製造。フェアトレード認証農園産コーヒー豆を100％使い、原料・パッケージともに環境に配慮したサステナブルな商品。

　国分首都圏では2021年5月から同シリーズの取り扱いを開始、24年8月にはシリーズ第3弾となる「鎌倉焙煎珈琲フェアトレードかまくらブレンド」の商品開発にあたり、三本珈琲、鎌倉エシカルラボと共創し、味・パッケージデザインについて鎌倉市民への投票を実施。地域に根付いたエシカルなフェアトレード認証商品の拡販に取り組んできた。

　同商品を通じて、社会や環境に配慮した商品への関心を高めるとともに、鎌倉市のフェアトレードタウン認定の取り組みを支援。売上の一部を鎌倉市の緑地保全基金に寄付するとともに、地球温暖化によるコーヒー豆の栽培地減少が懸念される2050年問題への対策にも貢献している。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ