輸出強化にはブランド保護重要

・三枝国際特許事務所 弁理士 北野善基氏 実用新案権を活用し製品保護 海外で他社進出に牽制効果も

〈有力メーカーの取組み〉

・江崎グリコ 理事 グループ法務部長 松永康尚氏 商標活用でブランド価値向上を ポッキー立体商標登録

・日本ハム「シャウエッセン」が位置商標取得

