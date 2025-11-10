知的財産特集

輸出強化にはブランド保護重要

・三枝国際特許事務所　弁理士　北野善基氏　実用新案権を活用し製品保護　海外で他社進出に牽制効果も

〈有力メーカーの取組み〉

・江崎グリコ　理事　グループ法務部長　松永康尚氏　商標活用でブランド価値向上を　ポッキー立体商標登録
・日本ハム「シャウエッセン」が位置商標取得

