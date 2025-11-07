西日本を盛り上げる ハウス食品「うまかっちゃん」〈濃厚新味 あごだしとんこつ〉

ハウス食品は11月3日から「うまかっちゃん濃厚新味」初のバラエティ製品となる「うまかっちゃん」〈濃厚新味 あごだしとんこつ〉を近畿・中四国・九州および沖縄地区で数量限定発売した。当製品は「長崎県産焼きあご」原料を使用しており香ばしい香りと甘味、クセがなくあっさりした旨みが特徴となっている。

今回は「濃厚新味」の濃厚スープの味わいや「細カタ麺」をもっと多くの人に楽しんでもらいたいという想いから「濃厚新味」のバラエティ製品の開発をスタート。九州の消費者に馴染みのある食材としてお祝い事にも使用されている「あごだし」にフォーカス。濃厚新味の「細カタ麺」との相性が良いと考え開発を進めてきた。あっさりした「あごだし」と濃厚新味らしい「濃厚なとんこつスープ」の配合に苦労しながら何度も試作を重ねた結果、「あごだし」の旨みを引き出しながらも「濃厚新味」のコクを感じられる絶妙なバランスにたどり着いた。

「『うまかっちゃん』のメーン購入層である30～40代主婦の方々はもちろん『うまかっちゃん』〈濃厚新味〉や即席袋麺・とんこつラーメンを愛する多くの皆さまに通常の『うまかっちゃん』とは一味違うより特徴的に仕上がった本製品をお試しいただきたい」（ハウス食品広報・IR部）とコメントしている。