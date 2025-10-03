J-オイルミルズ 統合報告書2025を発刊

J-オイルミルズはこのほど、統合報告書「J-オイルミルズレポート2025」を発行した。業績回復への取り組みと構造改革を基盤に、新経営陣のミッションである「中長期的な成長への実現」に焦点を当てた。

同社の強みである「おいしさデザイン」を核に、マテリアリティの課題解決をテーマに担当役員が具体的な方針と取り組みをナラティブに発信することで、方針と各施策の接続を意識した内容となっている。全文はWEBサイトでも掲載。