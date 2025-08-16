100円均一菓子と180円均一菓子の新商品を積極投入　目玉商品の1つ「故郷うまいもん自慢モーモーサンド」も投入　JCC

菓子専業の開発企業で菓子の全国卸販売を手掛けるジェーシーシー（JCC）は秋冬に向けて、100円均一菓子「お買い得気分」と180円均一菓子「ひとりじめ気分」から新商品を積極投入している。

7月2日、「2025年種清秋季見本展示会」で取材に応じた水谷圭二社長は「均一商品で他社が販売していない商品を多く取り揃えている」と胸を張る。

その1つが「お買い得気分」の「明太風リングスナック」。同商品以外、市場で100円均一のスナック新商品は皆無に等しいとJCCの水谷社長は指摘する。

「お買い得気分」では、愛知県犬山市の伝統的な駄菓子・げんこつ飴も商品化。「げんこつ飴は今まで全国に出回っていなかったが、JCCの会議で試食したところ全員が“おいしい”との反応でおすすめ商品の1つ」と語る。

そのほか「お買い得気分」の新商品は、既に発売開始したものを含めて「黒ごま辛ケンピ」「こつぶ揚げせん」「麦チョコ」「全粒粉チョコビス」を取り揃える。

「ひとりじめ気分」からは「ピーナッツブロックチョコ」と「食塩無添加皮付きカシューナッツ」「アーモンドチョコレート」を新発売。

この中で「食塩無添加皮付きカシューナッツ」については「皮付きの素焼きのカシューナッツは他社ではあまり売られていない」との見方から勝算を見込む。

均一商品以外では、素材の旨味が詰まったチップス「パリッタ」や「故郷うまいもん自慢モーモーサンド」を目玉商品に挙げる。

「故郷うまいもん自慢 モーモーサンド」を製造する坂栄養食品（北海道札幌市）は昨年、「モーモーサンド」を発売。

2品とも、北海道で余っている脱脂粉乳を生地に練り込みクリームにも使用したビスケット。ミルク感を前面に押し出したおいしい味わいに加えて、フードロス削減にも資する点が特徴となっている。

原材料にもこだわり小麦粉は全て北海道産となっている。