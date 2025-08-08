詰め替えの手間を削減 業務用に「テーブルソースウスター」 ブルドックソース

ブルドックソースは業務用ルート限定商品として詰め替え不要で作業の手間を削減できる「テーブルソースウスター300㎖」を8月8日から新発売する。濃厚タイプの「テーブルソース300㎖」に加え、香辛料や酸味、塩味を抑えたウスターソースを提案する。

液だれや液汚れがしにくく、キャップ落下の心配がないヒンジキャップ、握り心地が良い容器を採用。環境にも配慮しており、ボトルにリサイクルPET、ラベルにバイオマスインキを使用する。

荷姿（入数）は300㎖×10本（シュリンク）×3。オープン価格。