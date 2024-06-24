ゴールドパック 新社長に宇治氏

新社長に就任した宇治俊雄氏
新社長に就任した宇治俊雄氏

エア・ウォーター完全子会社の飲料メーカー・ゴールドパックは、6月14日に開催した株主総会で、新社長に宇治俊雄取締役が就任した。

また、林邦広社長は取締役会長に就任し、引き続きエア・ウォーター常務執行役員アグリ＆フーズグループ担当を務める。

宇治俊雄氏（うじ・としお）の略歴 1966年12月21日生まれ、57歳。長野県松本市出身。玉川大学農学部卒、90年4月ゴールドパック入社、2016年執行役員生産本部生産管理部長、21年取締役生産本部長

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