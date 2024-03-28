EU農産品の品質を実感！ チーズ、生ハム、オリーブオイル …最高級食材使用のクッキングショー　ソムリエによるワインやビール紹介も

2024年3月5日～8日、欧州連合（EU）は「パーフェクト・マッチ！」キャンペーンの一環として、東京ビッグサイトで開催されたFOODEX 2024に出展しました。Foodex2024のEUパビリオンでは、EU加盟27カ国の多彩な農産品を展示し、長い伝統を誇る世界最高級の農産物を紹介するとともに、その品質、安全性、本物、持続性をアピールしました。EUの食品・飲料の素晴らしさと多様性は、一連の製品カテゴリー情報でもご紹介します。

今年のEUパビリオンでは、テーマの異なる6つのカテゴリーごとにブースを設け、チーズ、生ハム、オリーブオイル、ワイン、グラノーラなど、EU各国の農産加工品を展示しました。また、各商品の試食・試飲も提供され、来場者はEU産食材の品質の高さを実感しました。

また、会期中には、日欧の著名なスターシェフ、ドミニク・コルビー氏、植木将仁氏によるクッキング・ショーも開催。EUの最高級食材を使用し、日本とヨーロッパの農産品の相性の良さをアピールしました。また、EUパビリオンでは、様々なセミナーやワークショップを行い、来場者に高品質かつ持続可能な食の情報を提供するとともに、地理的表示やオーガニック製品など、欧州の品質保証ラベルを活用したEUの農家・生産者支援の取り組みも紹介しました。