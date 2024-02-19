メルシャン 新社長に大塚正光氏 長林氏は退任へ

メルシャンは2月14日、社長交代の人事を発表した。同じキリングループのファンケルで海外オフィス統括室部長を務める大塚正光氏が、3月28日付で社長に就任。長林道生社長は退任する。
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大塚氏は93年キリンビール入社。麒麟（中国）投資有限公司、華潤怡宝飲料（中国）投資有限公司取締役などを経て、22年にファンケル海外事業本部付部長就任。23年3月から同社海外事業本部海外オフィス統括室部長兼海外戦略室推進室副室長、芳珂（上海）貿易有限公司管理本部本部長。54歳。
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