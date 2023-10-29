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ヨーカ堂とヨークが経営統合　セブン＆アイの首都圏スーパーストア事業の次の一手は？　井阪隆一社長が語る

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食品とドラッグ（医薬品・日用品・コスメ）がワンストップで購入できるフロア。「イトーヨーカドーららぽーと横浜店」
食品とドラッグ（医薬品・日用品・コスメ）がワンストップで購入できるフロア。「イトーヨーカドーららぽーと横浜店」

　セブン＆アイ・ホールディングスは9月1日にイトーヨーカ堂（ヨーカ堂）とヨークを経営統合して、注力する首都圏SST（スーパーストア）事業でシナジーと運営効率の最大化を推進していく。 　統合効果について…

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