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小売ＣＶＳファミリーマート「ファミチ...

ファミリーマート「ファミチキ」の売上げが約2倍 「だいたい40％増量作戦」で

ＣＶＳ耳より情報freeonline
通常の「ファミチキ」（上）と40％増量した「ファミチキ」(下)
通常の「ファミチキ」（上）と40％増量した「ファミチキ」(下)

　ファミリーマートは15日、看板商品「ファミチキ」で8月8日から「お値段そのままデカくてうまい！！だいたい40％増量作戦」を実施したところ、通常品と比較して売上げが約2倍になったことを明らかにした。…

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