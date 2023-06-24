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小売ＣＶＳローソンストア100「だけ...

ローソンストア100「だけ弁当」第7弾は国産じゃがいものコロッケ2個

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「だけ弁当（コロッケ）」
「だけ弁当（コロッケ）」

　ローソンストア100は28日、おかずが1つだけの「だけ弁当」シリーズ第7弾として、コロッケだけをおかずにした「だけ弁当（コロッケ）」を発売する。 　同商品は、ごはんの上に、国産じゃがいものコロッケを…

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