防災食特集

関東大震災から100年　持続可能な社会の実現へ問われる「防災力」 ・単身者にも備蓄呼びかけ　不測事態を想定し演習も　農林水産省 食料安全保障室企画官　光廣政男氏 ・公助、共助の備蓄浸透も　自助備蓄の低…

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