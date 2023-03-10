関東大震災から100年 持続可能な社会の実現へ問われる「防災力」 ・単身者にも備蓄呼びかけ 不測事態を想定し演習も 農林水産省 食料安全保障室企画官 光廣政男氏 ・公助、共助の備蓄浸透も 自助備蓄の低…