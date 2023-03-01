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カルビー成長戦略「Change2025」 構造改革期と位置づけ 「次の成長へ備え」次期社長・江原氏

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次期社長の江原信副社長㊧と伊藤秀二社長（カルビー）
次期社長の江原信副社長㊧と伊藤秀二社長（カルビー）

カルビーは2月21日、社長交代会見およびカルビーグループの成長戦略に関する説明会を開催した。持続的に成長できる事業ポートフォリオへと転換するため、国内コア事業の収益性を磨き、成長領域に投資を振ることで…

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