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「バーモントカレー」60周年、さらに進化 ハウス食品

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60周年ロゴの入った「バーモントカレー」（ハウス食品）
60周年ロゴの入った「バーモントカレー」（ハウス食品）

60周年ロゴの入った「バーモントカレー」（ハウス食品） ハウス食品は今年で発売60周年を迎えた「バーモントカレー」の提案を強化する。主力のルウカレーをリニューアルし、2月13日から順次発売。ブランド初…

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