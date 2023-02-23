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SDGsの認知率は8割強　認知としてほぼ上限か　インテージ調べ

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インテージは2023年のSDGsの認知率が前年比微増の83.7％に達したと発表した。
インテージは2023年のSDGsの認知率が前年比微増の83.7％に達したと発表した。

　マーケティングリサーチ会社のインテージは、2020年から継続的に実施しているSDGsに関する調査の分析結果を公開し、2023年のSDGsの認知率が前年比微増の83.7％に達したと発表した。23年は1…

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