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アサヒビール 松山専務が社長昇格 塩澤氏は会長に

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社長に就任する松山一雄氏（アサヒビール）
社長に就任する松山一雄氏（アサヒビール）

アサヒビールの代表取締役社長に、松山一雄専務が昇格する。3月16日付。株主総会後の取締役会で正式に就任予定。現社長の塩澤賢一氏は会長に就任する。 松山一雄（まつやま かずお）氏＝83年青山学院大文学部…

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