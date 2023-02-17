アサヒビール 松山専務が社長昇格 塩澤氏は会長に

アサヒビールの代表取締役社長に、松山一雄専務が昇格する。3月16日付。株主総会後の取締役会で正式に就任予定。現社長の塩澤賢一氏は会長に就任する。 松山一雄（まつやま かずお）氏＝83年青山学院大文学部…