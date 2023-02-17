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「澪」世界に羽ばたく 宝酒造のスパークリング日本酒 海外の高評価を逆輸入へ

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発表会で佐野恵美子さん㊧と浅田真央さん（「澪」〈CLEAR〉発表会）
発表会で佐野恵美子さん㊧と浅田真央さん（「澪」〈CLEAR〉発表会）

日本人はまだ本当の「澪」を知らない――？世界で評価が高まる宝酒造のスパークリング日本酒「澪」は今年、新たな挑戦を開始。日本酒のおいしさを世界へ、そして日本でもさらに広げる。 11年発売の「澪」は、昨年…

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