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高校生考案の新感覚きなこ 産学連携で新商品共同開発 真誠

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商品をPRする上村紗輝さん㊧と浅野琴葉さん
商品をPRする上村紗輝さん㊧と浅野琴葉さん

ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）は、地元愛知商業高校（名古屋市東区）の学生と共同開発した「ちょきなこはっちー」（35g）を3月1日から発売する。 同校は、校舎で養蜂を行うなど自然環境の大切さを学…

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