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逆光線（コラム）「海苔の日」に思う

「海苔の日」に思う

逆光線（コラム）freeonline
「海苔の日」に思う

2月6日の「海苔の日」は、全国海苔貝類漁業協同組合連合会によって制定された。701年の大宝律令では年貢で納める海産物の一つとして海苔が指定された。翌702年1月1日を新暦に換算した2月6日が由来とされ…

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